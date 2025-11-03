Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черников прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»

Черников прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался по итогам победного для чёрно-зелёных матча 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

— Александр, поздравляем с победой. Кажется, что сегодняшний матч сильно по эмоциям отличался от всех предыдущих. Так ли это?
— Да, все матчи довольно-таки эмоциональные, просто где-то больше, где-то меньше. Но стоит отметить, что в конце матча где-то захлестнули эмоции. Но это часть игры, поэтому эмоциональный матч, важно, что набрали три очка.

— Сегодня ты отметился голом. Расскажи, как получилось.
— Хороший выход из обороны, по флангу был, Са прострелил, Лукас мог отличиться, потом Джон. В итоге оказался в нужном месте в нужное время и осталось только попасть в ворота.

— Концовка выдалась довольно такой напряжённой, «Спартак» воспользовался удалением, которых потом было два. Был ли уверен, что всё-таки удастся победить в этой игре и не потерять очки?
— Сейчас со Стасом разговаривал. Обидно, что пропустили гол, потому что была такая серия сухих матчей, довольно-таки длительная. После пропущенного гола была нервозность, тревожность, так скажем. Особенно после второго удаления вообще. Нужно было хорошо отобороняться, помогать друг другу и сохранить этот счёт. Хорошо, что мы это сделали, браво команде.

— Ты сегодня получил приз как лучший игрок матча. Какая по счёту награда твоя уже в этом сезоне? И помнишь ли, сколько у тебя всего таких наград?
— В этом сезоне вторая или третья, точно не могу сказать. Ну и в целом, сколько всего, я сто процентов три помню.

— Где хранишь их?
— В станице.

— Есть специальная полочка?
— Да, — сказал Черников в интервью пресс-службе «Краснодара».

Материалы по теме
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Видео
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android