Черников прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался по итогам победного для чёрно-зелёных матча 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1).

— Александр, поздравляем с победой. Кажется, что сегодняшний матч сильно по эмоциям отличался от всех предыдущих. Так ли это?

— Да, все матчи довольно-таки эмоциональные, просто где-то больше, где-то меньше. Но стоит отметить, что в конце матча где-то захлестнули эмоции. Но это часть игры, поэтому эмоциональный матч, важно, что набрали три очка.

— Сегодня ты отметился голом. Расскажи, как получилось.

— Хороший выход из обороны, по флангу был, Са прострелил, Лукас мог отличиться, потом Джон. В итоге оказался в нужном месте в нужное время и осталось только попасть в ворота.

— Концовка выдалась довольно такой напряжённой, «Спартак» воспользовался удалением, которых потом было два. Был ли уверен, что всё-таки удастся победить в этой игре и не потерять очки?

— Сейчас со Стасом разговаривал. Обидно, что пропустили гол, потому что была такая серия сухих матчей, довольно-таки длительная. После пропущенного гола была нервозность, тревожность, так скажем. Особенно после второго удаления вообще. Нужно было хорошо отобороняться, помогать друг другу и сохранить этот счёт. Хорошо, что мы это сделали, браво команде.

— Ты сегодня получил приз как лучший игрок матча. Какая по счёту награда твоя уже в этом сезоне? И помнишь ли, сколько у тебя всего таких наград?

— В этом сезоне вторая или третья, точно не могу сказать. Ну и в целом, сколько всего, я сто процентов три помню.

— Где хранишь их?

— В станице.

— Есть специальная полочка?

— Да, — сказал Черников в интервью пресс-службе «Краснодара».