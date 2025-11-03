Скидки
«Рубин», «Оренбург» и «Динамо» Мх — лучшие команды 14-го тура РПЛ по некоторым показателям

Аудио-версия:
Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших команд в разных аспектах по итогам 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, были отмечены «Рубин», «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Каждая из этих команд стала лучшей в туре по одному статистическому показателю.

Так, у «Динамо» Махачкала больше всех удачных обводок (26). «Оренбург» — лидер по выигранным единоборствам (96). «Рубин» совершил больше всех в туре перехватов мяча (78).

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

