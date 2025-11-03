Скидки
Ташуев: бросается в глаза, насколько неорганизованно играет оборона «Спартака»

Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по итогам матча 14-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Игра прошла под диктовку «Краснодара». Они много атаковали, комбинировали и владели мячом. Да, там Кордоба, конечно, не сдержался. В этом плане проблема, когда ты на первом месте, тем более чемпион страны. Нужно соответствовать.

А «Спартак»? В атаке у них очень интересный подбор футболистов. Во втором тайме вышли Маркиньос и Бонгонда. Что-то команда может придумать, но баланс оборонительных действий команды и защитников в целом — это просто катастрофическая дезорганизация игры. В индивидуальных действиях защитников очень много ошибок. Я, когда смотрю футбол, больше анализирую. Бросается в глаза, насколько неорганизованно играет оборона «Спартака». А это о чём говорит — о тренировочном процессе. С обороной надо работать очень скрупулёзно. «Спартаку» голы легко забиваются, противодействие и уровень противоборства слабый. Да, в атаке что-то пытались сделать, а в обороне проблемы огромные», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

