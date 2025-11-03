Скидки
Пиоли в шаге от увольнения из «Фиорентины» после 10 туров без побед в Серии А — Романо

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли находится на грани увольнения из клуба. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. В 10 стартовых турах Серии А клуб из Флоренции не смог одержать ни одной победы.

Стефано Пиоли возглавил «Фиорентину» летом 2025 года. Под руководством чемпиона Италии сезона-2021/2022 с «Миланом» команда четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений на старте чемпионата. Четыре победы были одержаны в четырёх матчах квалификации и общего этапа Лиги конференций УЕФА.

В активе «Фиорентины» четыре набранных очка в 10 матчах. «Фиалки» располагаются в зоне вылета и занимают 19-е место в турнирной таблице Серии А.

