Медведев — лидер среди игроков РПЛ по количеству совершённых сейвов в матчах 14-го тура

Вратарь нижегородского клуба «Пари НН» Никита Медведев стал лидером среди игроков Мир РПЛ по количеству совершённых сейвов в матчах 14-го тура, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. «Пари НН» играл с ЦСКА и потерпел поражение со счётом 0:2. Медведев совершил три сейва.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (32).

В следующем туре команда Алексея Шпилевского сыграет с «Рубином» (8 ноября). Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», прервавший в прошлом сезоне многолетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита».