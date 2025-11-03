В Азербайджане рассказали об ажиотаже перед матчем «Карабах» — «Челси» в Лиге чемпионов

Миралам Хасанли, шеф-редактор сайта Sportlife.az, рассказал об ажиотаже перед матчем общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и «Челси». Игра пройдёт 5 ноября на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Начало — в 20:45 мск.

«Интерес к матчу «Карабаха» и «Челси» в Азербайджане очень большой. Люди очень ждут эту игру. Все билеты на матч на данный момент уже проданы, ажиотаж большой. Болельщики ждут от команды ничьей или даже победы!

Вероятно, на стадионе будут и болельщики из Англии, а также те, кто болеет за «Челси» в Баку», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.