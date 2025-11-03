Скидки
Главная Футбол Новости

Кордоба вышел на 2-е место по системе «гол+пас» в истории «Краснодара», до лидера 5 очков

Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба вышел на второе место по количеству результативных действий в составе «быков» за всю историю, записав на свой счёт гол и результативную передачу в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором чёрно-зелёные победили «Спартак» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

Оформив два результативных действия в матче, колумбиец довёл суммарное число забитых мячей и голевых передач до 90 (65 голов (2 — с пенальти) и 25 результативных передач). Информация об этом находится в разделе статистики на официальном сайте «Краснодара».

Фото: официальный сайт ФК «Краснодар»

Теперь Кордобу в рейтинге опережает лишь бразилец Жоаозиньо, у которого 95 результативных действий (39 (13) + 56) в 217 матчах. У Кордобы при этом 134 игры. Со второй строчки колумбиец сместил нападающего Фёдора Смолова, у которого 89 очков (68 (10) + 21).

Все новости

