Стал известен лидер среди игроков РПЛ по количеству удачных ТТД в матчах 14-го тура
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лидером среди игроков РПЛ по количеству удачных ТТД (тактико-технических действий) в штрафной соперника в матчах 14-го тура, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. «Краснодар» играл с московским «Спартаком» и одержал победу со счётом 2:1. Кордоба, забивший второй гол «быков», был удалён по ходу этой встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

