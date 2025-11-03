Стал известен лидер среди игроков РПЛ по количеству удачных ТТД в матчах 14-го тура

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лидером среди игроков РПЛ по количеству удачных ТТД (тактико-технических действий) в штрафной соперника в матчах 14-го тура, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. «Краснодар» играл с московским «Спартаком» и одержал победу со счётом 2:1. Кордоба, забивший второй гол «быков», был удалён по ходу этой встречи.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.