Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк: мне «Барселона» ближе, чем «Реал»

Матвей Кисляк: мне «Барселона» ближе, чем «Реал»
Комментарии

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, какой из испанских топ-клубов ему ближе — «Барселона» или «Реал». Хавбек армейцев склонился в сторону каталонского клуба, заявив, что болеет за него.

«Честно говоря, мне «Барселона» ближе, чем «Реал». Да, я болею за «Барселону». Именно поэтому мне нравится больше Педри, чем Беллингем», — приводит слова Матвея Кисляка интернет-портал «РБ Спорт».

Ранее российский экс-футболист Павел Мамаев сравнил Кисляка с хавбеком мадридского «Реала» и сборной Англии Джудом Беллингемом. Он назвал Матвея самым талантливым российским футболистом на сегодняшний день.

Материалы по теме
Матвей Кисляк: не думаю о шансах ЦСКА на чемпионство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android