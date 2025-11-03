Матвей Кисляк: мне «Барселона» ближе, чем «Реал»

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, какой из испанских топ-клубов ему ближе — «Барселона» или «Реал». Хавбек армейцев склонился в сторону каталонского клуба, заявив, что болеет за него.

«Честно говоря, мне «Барселона» ближе, чем «Реал». Да, я болею за «Барселону». Именно поэтому мне нравится больше Педри, чем Беллингем», — приводит слова Матвея Кисляка интернет-портал «РБ Спорт».

Ранее российский экс-футболист Павел Мамаев сравнил Кисляка с хавбеком мадридского «Реала» и сборной Англии Джудом Беллингемом. Он назвал Матвея самым талантливым российским футболистом на сегодняшний день.