Уфа — Енисей, результат матча 3 ноября 2025, счёт 3:0, 17-й тур Первой лиги — 2025/2026

«Уфа» разгромила «Енисей» и обошла его в таблице Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Уфа» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Ортис – 7'     2:0 Хабалов – 57'     3:0 Ортис – 79'    

На седьмой минуте колумбиец Дилан Ортис вывел «Уфу» вперёд. На 57-й минуте полузащитник Алан Хабалов удвоил преимущество хозяев поля. На 79-й минуте Ортис оформил дубль.

Победа позволила «Уфе» довести число набранных в сезоне очков до 19 и подняться на 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» остался с 17 очками после 17 игр и опустился на 14-ю строчку.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
