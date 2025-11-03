«Уфа» разгромила «Енисей» и обошла его в таблице Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Уфа» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

На седьмой минуте колумбиец Дилан Ортис вывел «Уфу» вперёд. На 57-й минуте полузащитник Алан Хабалов удвоил преимущество хозяев поля. На 79-й минуте Ортис оформил дубль.

Победа позволила «Уфе» довести число набранных в сезоне очков до 19 и подняться на 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» остался с 17 очками после 17 игр и опустился на 14-ю строчку.