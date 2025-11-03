Ташуев: Кордоба подвёл «Краснодар» перед непростым матчем с «Балтикой»

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о двух удалениях в составе «Краснодара» в матче 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». «Быки» добыли победу со счётом 2:1. Красные карточки в их составе получили форвард Джон Кордоба и хавбек Дуглас Аугусто.

«Мне кажется, по судейству всё нормально, никаких проблем нет. Жёлтые карточки и удаления были по делу. Как мне кажется, это вина и проблема сильных футболистов. Как говорил Гвардиола: «Мои ребята должны вести себя на поле, как будто они простые ребята с улицы, а не звёзды. Я от них это требую!»

Ты должен понимать, что играешь для болельщиков, для клуба, а не для своих личных амбиций, обид и так далее. Ты профессионал и получаешь за это хорошие деньги. Должен соответствовать, быть примером для мальчишек, для всей команды и не подводить её. А сейчас Кордоба подвёл команду. Будет непростая игра с «Балтикой», и, к сожалению, он и Коста будут отсутствовать — это проблема», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.