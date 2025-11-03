Скидки
Ташуев: Кордоба подвёл «Краснодар» перед непростым матчем с «Балтикой»

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о двух удалениях в составе «Краснодара» в матче 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». «Быки» добыли победу со счётом 2:1. Красные карточки в их составе получили форвард Джон Кордоба и хавбек Дуглас Аугусто.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Мне кажется, по судейству всё нормально, никаких проблем нет. Жёлтые карточки и удаления были по делу. Как мне кажется, это вина и проблема сильных футболистов. Как говорил Гвардиола: «Мои ребята должны вести себя на поле, как будто они простые ребята с улицы, а не звёзды. Я от них это требую!»

Ты должен понимать, что играешь для болельщиков, для клуба, а не для своих личных амбиций, обид и так далее. Ты профессионал и получаешь за это хорошие деньги. Должен соответствовать, быть примером для мальчишек, для всей команды и не подводить её. А сейчас Кордоба подвёл команду. Будет непростая игра с «Балтикой», и, к сожалению, он и Коста будут отсутствовать — это проблема», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

