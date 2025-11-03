Скидки
Экс-гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов рассказал, как в команду приглашали Шпилевского

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о приглашении на пост главного тренера нижегородцев белорусского специалиста Алексея Шпилевского. После 14 туров команда занимает последнее место в Мир Российской Премьер-Лиге с семью очками.

— Все говорят, что с приходом Алексея Шпилевского команда преобразилась, но результаты — одни из худших в истории клуба. Кто изначально предложил назначить этого тренера и какие ещё были варианты?
— Сложно сказать, чья кандидатура. Работает совет директоров, и там рассматривался достаточно большой список претендентов на должность тренера. Фамилии того, кто конкретно предложил и стал инициатором, я не назову, потому что, повторю, каждая кандидатура рассматривается очень скрупулёзно.

Действительно, Алексей поменял стиль игры. Если раньше это вызывало определённое беспокойство болельщиков, даже сравнивали с каким-то «автобусом», сейчас команда бежит, атакует. Не всё удаётся, счёт, как говорится, на табло. Но не боги горшки обжигают. Думаю, при таком подходе, при такой тактике — было бы желание, а победы придут, — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

