Глушаков: «Спартак» нестабилен с прошлой осени, в команде дисбаланс
Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о последних результатах красно-белых. В матче 14-го тура Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 1:2. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«Спартак» нестабилен и играет так после прошлой осени, когда они показывали хороший результат. Их шарашит, то одна тактика, то другая. Сложно выходить игрокам в нестабильном составе, не знаешь, в какую тактику выйдешь играть.
Дисбаланс в команде и на футбольном поле, из‑за этого игроки неконцентрированно играют в определённых моментах», — заявил Глушаков в эфире «Матч ТВ».
