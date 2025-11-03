Глушаков: «Спартак» нестабилен с прошлой осени, в команде дисбаланс

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о последних результатах красно-белых. В матче 14-го тура Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 1:2. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

«Спартак» нестабилен и играет так после прошлой осени, когда они показывали хороший результат. Их шарашит, то одна тактика, то другая. Сложно выходить игрокам в нестабильном составе, не знаешь, в какую тактику выйдешь играть.

Дисбаланс в команде и на футбольном поле, из‑за этого игроки неконцентрированно играют в определённых моментах», — заявил Глушаков в эфире «Матч ТВ».