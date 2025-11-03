Мелкадзе — об удалении в игре с «Балтикой»: если бы наступил всем весом, остались бы дырки

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о своём удалении на 59-й минуте в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Итоговый счёт матча — 2:0 в пользу «Балтики».

Объяснил ли судья красную карточку? Мне лично не объяснял, конечно. Я сразу сам ушёл без вопросов. Я потом уже услышал, что я якобы мог перепрыгнуть его ногу. Хотя по моим ощущениям — не мог. Да, я наступил, но я пытался избежать этого настолько, насколько было возможно в той ситуации. Он ведь даже доктора не позвал. Если бы я наступил на него всем весом, у него дырки от шипов остались бы, учитывая мою массу и на какой скорости я бежал. Как только я почувствовал контакт, то сразу попытался отдёрнуть ногу. Это происходит автоматически, потому что не хочешь лишнего вреда человеку нанести. Сразу после этого я подошёл к нему и извинился», — приводит слова Мелкадзе Metatatings.