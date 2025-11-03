Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал уход Арутюнянца с поста президента «Ростова»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал уход Арташеса Арутюнянца с поста президента «Ростова». Об уходе 50-летнего функционера из клуба было объявлено 15 октября.

«Безумно уважаю Арутюнянца, ему могу пожелать только добра, потому что всё самое лучшее у «Ростова» связано именно с ним. Знаю одно, он великая личность и то, что он очень-очень много сделал для того, чтобы «Ростов» был «Ростовом». Особенно это касается детско-юношеского футбола, в первую очередь. Лично на себе испытал его внимание, трепетное отношение ко всему. Прекрасно помню, как Арутюнянц ехал за нами даже на матчи молодежной команды, присутствовал на них.

Я ему безмерно благодарен, потому что это были одни из лучших лет моей жизни здесь. Поэтому безумно рад. Потеря ли это для «Ростова»? Если у меня спросить, конечно, потеря. Для меня это так выглядит. Мне судить об этом нет смысла, потому что я ничего не знаю, не понимаю. Если у меня спросить в контексте вашего вопроса, безусловно, да», — приводит слова Тедеева «РБ Спорт».

Тедеев возглавляет «Акрон» с декабря 2023 года. С декабря 2019 года по июнь 2022 года специалист работал в «Ростове» в качестве главного тренера второй команды, а также ассистента и исполняющего обязанности главного тренера основы.