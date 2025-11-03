Андрей Мостовой рассказал, когда придумал празднование гола с балаклавой

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой после победы над «Локомотивом» (2:0) в матче 14‑го тура Мир РПЛ заявил, что придумал необычное празднование гола за день до игры. Мостовой забил мяч на 90+1‑й минуте и отпраздновал взятие ворот, надев на голову балаклаву. За это арбитр Артём Чистяков показал игроку жёлтую карточку.

— Какие эмоции были после победы над «Локомотивом»?

— Нормальные. Правда, как я радовался голу, было не видно.

— В том числе из‑за балаклавы. Стоило такое празднование жёлтой карточки?

— Мне кажется, да. Повеселил немного людей.

— Заранее придумали такое празднование?

— За день до игры, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».