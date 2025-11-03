Андрей Мостовой рассказал, когда придумал празднование гола с балаклавой
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой после победы над «Локомотивом» (2:0) в матче 14‑го тура Мир РПЛ заявил, что придумал необычное празднование гола за день до игры. Мостовой забил мяч на 90+1‑й минуте и отпраздновал взятие ворот, надев на голову балаклаву. За это арбитр Артём Чистяков показал игроку жёлтую карточку.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9' 2:0 Мостовой – 90+1'
— Какие эмоции были после победы над «Локомотивом»?
— Нормальные. Правда, как я радовался голу, было не видно.
— В том числе из‑за балаклавы. Стоило такое празднование жёлтой карточки?
— Мне кажется, да. Повеселил немного людей.
— Заранее придумали такое празднование?
— За день до игры, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».
