«Мы же читаем детские сказки». Валерий Овчинников — о шансах «Пари НН» остаться в РПЛ

Комментарии

Советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о шансах «Пари НН» сохранить прописку в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона. Сейчас команда Алексея Шпилевского идёт на последнем месте в турнирной таблице, набрав семь очков за 14 туров.

«Мы же читаем детские сказки. Сохранение «Пари НН» в РПЛ — одна из таких. Сколько зрителей ходят на трибуны? И сколько вмещает стадион? Думал, что стадион в Нижнем Новгороде будет заполняться тысяч на 30, но, видно, добивают последних зрителей. Остались самые стойкие», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

