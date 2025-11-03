Ташуев: все российские тренеры без проблем готовы работать в «Спартаке»

Бывший тренер ряда российских клубов Сергей Ташуев ответил на вопрос, нужно ли московскому «Спартаку» назначить российского специалиста, а также предположил, почему в клубе в последние годы отдают предпочтения иностранцам.

— Может, стоит «Спартаку» взять российского тренера?

— Не можно, а нужно! И мы готовы, все тренеры российские [готовы] работать в «Спартаке» без проблем! Недавно кричали: «Абаскаль! Абаскаль!» И что? Как сказал Квеквескири: «Мы, колхозники, всё равно вас обыграем». Но мы не колхозники, мы очень умные люди.

У нас страна очень умная. Я патриот своей страны! Меня задевает, что кто попало, кто угодно, но только не русские. Всё фигня. Это проблема наша. Совок остался совком, — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.