Валерий Непомнящий: «Краснодар» размазал «Спартак», красно-белых не было на поле

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о победе «Краснодара» над московским «Спартаком» (2:1) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Краснодар» размазал «Спартак». Для меня удивительно, что «Спартака» не было на поле. У них такой состав играет непонятно во что. Как будто две команды: одна работает с мячом, а другая бегает и защищается непонятно как. Неудобно об этом говорить, но «Спартак» меня разочаровал. До матча я говорил, что им по зубам дать бой и даже выиграть.

Что касается судейства, читаю, что недовольны карточками. Мне кажется, сами игроки провоцируют судей на то, чтобы с ними так расправлялись. После каждого свистка не в пользу «Краснодара» три или четыре игрока собираются вокруг судьи. Самое интересное, что в большинстве своём иностранцы. Судьи защищают свою честь. Думаю, «Краснодару» так просто не будет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

