Валерий Непомнящий: «Краснодар» размазал «Спартак», красно-белых не было на поле

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о победе «Краснодара» над московским «Спартаком» (2:1) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

«Краснодар» размазал «Спартак». Для меня удивительно, что «Спартака» не было на поле. У них такой состав играет непонятно во что. Как будто две команды: одна работает с мячом, а другая бегает и защищается непонятно как. Неудобно об этом говорить, но «Спартак» меня разочаровал. До матча я говорил, что им по зубам дать бой и даже выиграть.

Что касается судейства, читаю, что недовольны карточками. Мне кажется, сами игроки провоцируют судей на то, чтобы с ними так расправлялись. После каждого свистка не в пользу «Краснодара» три или четыре игрока собираются вокруг судьи. Самое интересное, что в большинстве своём иностранцы. Судьи защищают свою честь. Думаю, «Краснодару» так просто не будет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.