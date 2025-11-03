Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вьештица: «Спартак» претендует на чемпионство, в отличие от «Динамо»

Вьештица: «Спартак» претендует на чемпионство, в отличие от «Динамо»
Комментарии

Бывший футболист ряда российских клубов Милан Вьештица высказался о турнирных амбициях «Динамо» и «Спартака». По его мнению, красно-белые ещё претендуют на чемпионский титул Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026, в отличие от бело-голубых.

«В прошлом и позапрошлом сезонах «Динамо» претендовало на чемпионство, но в этом году команда выглядит слабо. Пока «Динамо» далеко до победы в РПЛ.

Сейчас на победу в РПЛ претендуют «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА. И «Спартак» претендует на чемпионство, в отличие от «Динамо», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

Напомним, «Динамо» идёт на восьмом месте в РПЛ, набрав 17 очков за 14 туров. У «Спартака» 22 очка и шестое место.

Материалы по теме
Легионер «Зенита», автор чудо-паса или герой «Балтики»? Кто был лучшим в 14-м туре РПЛ
Легионер «Зенита», автор чудо-паса или герой «Балтики»? Кто был лучшим в 14-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android