Глушаков — о тренерском штабе «Спартака»: кто‑то должен давать какие‑то идеи и мысли

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о тренерском штабе красно-белых во главе с Деяном Станковичем. В матче 14-го тура Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 1:2. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

«У Станковича же есть тренерский штаб, кто‑то должен давать какие‑то идеи и мысли. Понятно, что он ставит состав, но зачем такой тренерский штаб, если они не могут ему подсказать и объяснить.

Они же все вместе отвечают за результат. Может, с опытными игроками тоже надо общаться», — заявил Глушаков в эфире «Матч ТВ».

