Мадридский «Реал» сообщил, что у 18-летнего Мастантуоно диагностирована пубалгия

Комментарии

В мадридском «Реале» сообщили о травме паха 18-летнего аргентинского полузащитника Франко Мастантуоно. Информация об этом была опубликована пресс-службой «королевского клуба»

«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинской службой мадридского «Реала» у нашего игрока Франко Мастантуоно диагностирована пубалгия. За его выздоровлением будут следить», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реала».

Франко Мастантуоно выступает за «Реал» с августа 2025 года. «Сливочные» заплатили аргентинскому «Ривер Плейт» за переход молодого футболиста € 45 млн. Всего в активе футболиста 12 матчей за «Реал», в которых он отметился голом и результативной передачей.

