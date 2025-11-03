Валерий Овчинников: пока Шпилевский проповедует атакующий футбол, Талалаев работает

Советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников предложил «Пари НН» уволить главного тренера Алексея Шпилевского, проведя параллель между ним и наставником «Балтики» Андреем Талалаевым. Сейчас «Пари НН» идёт на последнем месте в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав семь очков за 14 туров.

«Удивительно, чем отличается Андрей Талалаев от Шпилевского: он не проповедует какие-то стили, а работает. Думаю, Талалаев знает, что делает. Ещё раз: пока Шпилевский проповедует атакующий футбол, Талалаев работает и занимает четвёртое место. Может, пора отправить этого проповедника?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.