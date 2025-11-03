Скидки
Валерий Непомнящий: всем бояться «Балтику»! Они не остановятся

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о результатах «Балтики» в этом сезоне Мир РПЛ. Калининградцы занимают четвёртое место после 14 туров чемпионата России, набрав 27 очков.

«Когда я посмотрел первую игру «Балтики» с «Динамо», калининградцы в доминирующем стиле на выезде начали затаптывать. Думаю: «Ничего себе! Ладно, две или три игры — потом их не хватит». Теперь я должен сказать, что они вполне по праву на своём месте. «Балтика» не остановится. Всем бояться «Балтику»! Всё по делу. Они и бегают, и играют. Вы посмотрите, как они играют в штрафной соперника. Не в том смысле, что бьют куда попало, а разыгрывают. Интенсивный футбол сегодня нужен, но «Балтика» ещё и играет. Пока они меня приятно удивляют. Я рад, что в таких условиях можно готовить команду», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

