Батурин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»

Комментатор Okko Владислав Батурин поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат». Игра состоится 5 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
«Европейский футбольный гранд «Интер» в четвёртом туре Лиги Чемпионов примет чемпиона Казахстана и на итальянское радушие «Кайрату» расчитывать не стоит. Итальянский клуб в первых трёх турах был очень убедителен, у миланцев три сухие, две из них с крупным счётом, победы.

В чемпионате Италии «нерадзурри» самая результативная и бескомпромиссная команда — у казахского клуба практически нет шансов на успех. «Интер» по всем компонентам сильнее, мощнее и опытнее. Команда Кристиана Киву в режиме борьбы за скудетто, а «Кайрат» вне игровой, турнирной практики. Чемпионат Казахстана уже завершён, его в драматичной концовке выиграли алматинцы, они уже пару недель без игровой практики, объективно не в тонусе, и значительно уступают в классе «Интеру», поэтому при всём уважении и определённых симпатиях к казахскому клубу, ему будет очень тяжело на «Сан-Сиро», просто разные весовые категории у соперников. Гости, конечно, включат морально-волевые, бойцовские качества, но этого будет мало, и «Интер» победит, причём с крупным счётом», — сказал Батурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

