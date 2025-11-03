Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: было бы интересно взять Соболева в аренду у «Зенита»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился планами клуба на зимнее трансферное окно, отметив, что был бы заинтересован в приглашении нападающего «Зенита» Александра Соболева. Форвард в этом сезоне провёл 17 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

– У «Динамо» есть проблемы с количество забитых мячей. Будет ли клуб зимой искать усиление для нападения?

– Мне кажется, у нас линия атаки, в принципе, укомплектована. Всегда хочется чего-то лучшего, но если брать ближайшее трансферное окно, то вряд ли. Нет забитых мячей – это не от того, что нет нападающих, это определённый комплекс игровых действий.

– Аренда Соболева из «Зенита» могла бы вас заинтересовать?

– Я Александра хорошо знаю, знаю его уровень, поэтому от себя лично скажу, что для нас это было бы очень интересно.

‎– Как вы думаете, реально ли его заинтересовать временно переехать в Махачкалу?

– Это не к нам. Лучше Александру задать вопрос, — приводит слова Газизова «Спорт день за днём».