Хакими — о перспективах «ПСЖ» в ЛЧ: продолжаем творить историю

Аудио-версия:
Комментарии

26-летний марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался о перспективах команды защитить титул победителя Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Ответственность и осознание того, что мы чемпионы, дают нам силы защищать титул. Это также вызов, нужно постоянно доказывать, ведь мало кому удавалось выиграть Лигу чемпионов дважды подряд. Это мотивирует нас и придаёт сил, особенно если вспомнить прошлогоднюю кампанию, которая была непростой. Если мы сохраним единство и будем работать вместе, сможем добиться этого снова. Продолжаем творить историю. Выиграть трофей в прошлом сезоне – это великолепное чувство. Мы освободились от груза ответственности, ведь клуб никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Быть первым, кто это сделал, невероятно приятно», — приводит слова Хакими официальный сайт клуба.

В финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «ПСЖ» с разгромным счётом победил миланский «Интер» (5:0).

Новости. Футбол
