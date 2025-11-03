Арбитр Федотов разобрал судейство Левникова в матче «Краснодар» — «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Кирилла Левникова в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Спартак» (2:1).

«Всё было хорошо, пока не наступила 84-я минута и Кордоба не получил первую жёлтую. Она ошибочная. Левников со своей позиции прекрасно видел, что Кордоба находился спиной к Литвинову, а тот его придерживал, ударил по ноге и сам упёрся в выставленную руку. Левников дал принцип преимущества, но резервный арбитр увидел дополнительное движение рукой со стороны Кордобы. Целовальников тут совсем не разобрался, это ошибка резервного.

На 88-й минуте Кордоба получил вторую жёлтую, и здесь надо отметить действия первого ассистента. Но в очередной раз вещатель очень плохо показывает футбол. Повторы, которые нужны для оценки эпизодов и объяснения болельщикам, просто не показывают. Непонятно было, что делал Кордоба. Видно только поднятый флаг ассистента. Что там было, кто куда попал, в какой момент у Литвинова появился фингал? Потом ещё и показали повтор из космоса. И это на центральном матче!

Правильно поступил Левников на 90+5-й минуте, когда удалил Дугласа Аугусто. Игрок «Краснодара» отмахнулся и попал рукой по лицу сопернику, после чего умышленно выбил мяч вслед за остановкой игры — это неспортивное поведение. Не каждый бы так поступил на месте Левникова, но он поступил. Здесь не столько смелость, сколько опыт. Арбитр совершенно прав — игрок психовал и был наказан. Судьи уже читают «Краснодар» — любое падение подкрепляется криками. Но Левников никак не реагировал на психозы. На арбитров это впечатления уже не производит», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.