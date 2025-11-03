Скидки
Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Балтика» — «Ахмат»

Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Балтика» — «Ахмат»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал решения судьи Ивана Абросимова в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» одержала победу над «Ахматом» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9'     2:0 Пряхин – 51'    
Удаления: нет / Мелкадзе – 59'

«Абросимов — в своём стиле, еле передвигается по полю. Мне его манера судейства не нравится. Визуально кажется, что он расхлябанный. Не считаю, что он выполняет рекомендации департамента.

На 45+1-й минуте Абросимов верно продолжил игру. Рука у игрока «Балтики» находилась внизу, он отводил её назад, мяч попал в кисть. Такая рука — ненаказуемая, поэтому никакого 11-метрового.

На 60-й минуте Абросимов не показал красную Мелкадзе. Учитывая позицию арбитра, он и не мог ничего увидеть, потому что надо было ускориться, поменять позицию и ракурс. VAR вмешался, красную показали, и многим это не понравилось. И по видео, и в динамике я увидел, что Мелкадзе не пытался перепрыгнуть соперника. Наоборот, оставил ногу и сделал додавливание. Это не случайно, и нет такого, что Мелкадзе некуда было девать ногу. По динамике движения, по ширине шага ногу можно было поставить дальше. Но Мелкадзе увидел ногу соперника, подогнул свою и выпрямил. Игрок «Ахмата» мог избежать наступа, но не захотел этого делать. Красная за серьёзное нарушение правил — верное решение. Позиция Абросимова — отвратительная, его поэтому и позвали к монитору. Однако его перекрывали, поэтому оценка не снижается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

