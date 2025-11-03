Арбитр Федотов высказался о судействе Карасёва в матче ЦСКА — «Пари НН»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Карасёва в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Пари НН» (2:0).

«Сложный эпизод на 38-й минуте — Карасёв правильно самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» за фол по неосторожности. Сложно было разглядеть нарушение в динамике, и только благодаря дополнительным повторам удалось увидеть наступ Фариньи на ахилл Мусаеву», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент армейцы с 30 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, нижегородцы с семью очками находятся на последнем, 16-м месте в РПЛ.