Арбитр Федотов высказался о судействе Карасёва в матче ЦСКА — «Пари НН»

Арбитр Федотов высказался о судействе Карасёва в матче ЦСКА — «Пари НН»
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Карасёва в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Пари НН» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

«Сложный эпизод на 38-й минуте — Карасёв правильно самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» за фол по неосторожности. Сложно было разглядеть нарушение в динамике, и только благодаря дополнительным повторам удалось увидеть наступ Фариньи на ахилл Мусаеву», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент армейцы с 30 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, нижегородцы с семью очками находятся на последнем, 16-м месте в РПЛ.

