Хакими — перед матчем с «Баварией»: это будет сложный матч

Хакими — перед матчем с «Баварией»: это будет сложный матч
26-летний марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией». Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» 4 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«Мы готовимся физически и морально. Это будет сложный матч. Нам противостоит команда в очень хорошей форме, с которой мы уже сталкивались в четвертьфинале клубного чемпионата мира. Это очень сильная команда, но думаю, мы тоже в отличной форме. Для тех из нас, кто выйдет на поле, будет отличная возможность проявить себя. Ну и конечно же это праздник для болельщиков», — приводит слова Хакими официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей «ПСЖ» и «Бавария» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу.

