Кирьяков: «Краснодар» играл намного солиднее, удаления были единственным шансом «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал результат матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Спартак» (2:1).

«Краснодар» был намного солиднее «Спартака». Было видно, за счёт чего команда хочет выигрывать: качество футбола, технический арсенал игроков у «Краснодара» выше. Они меньше ошибались в передачах, играли агрессивнее. Кордоба цеплялся практически за каждый мяч, зарабатывал фолы и всегда навязывал борьбу. Защитникам было тяжело бороться с Джоном, об этом говорят и синяки Литвинова. Удаление было шансом «Спартака» зацепиться за результат, изменить ход матча. И это немного удалось, чуть не хватило в концовке — это единственное, за счёт чего «Спартак» мог спасти матч. Но если бы команды остались в равных составах, «Краснодар» мог бы забить и ещё», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.