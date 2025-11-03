Витинья — перед матчем с «Баварией» в ЛЧ: мы в хорошей форме

25-летний португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о предстоящем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией». Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» 4 ноября.

«Бавария» и мы — две лучшие команды на данный момент. Мы в хорошей форме. Чувствуем себя хорошо и с нетерпением ждём этого важного матча. Как футболисты мы всегда хотим играть в таких матчах и показывать красивый футбол. Несмотря на то что команда уже выиграла три матча, мы хотим продолжать в том же духе и добиться победы, хотя и знаем, что это будет сложно. Думаю, всё будет похоже на то, что мы видели на клубном чемпионате мира. Будет напряжённо, много выходов один на один, обе команды будут стремиться владеть мячом. Всё будет зависеть от мелочей. Это серьёзный вызов, который мы все готовы принять», — приводит слова Витиньи официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей «ПСЖ» и «Бавария» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу.