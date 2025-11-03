Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Витинья — перед матчем с «Баварией» в ЛЧ: мы в хорошей форме

Витинья — перед матчем с «Баварией» в ЛЧ: мы в хорошей форме
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о предстоящем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией». Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» 4 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» и мы — две лучшие команды на данный момент. Мы в хорошей форме. Чувствуем себя хорошо и с нетерпением ждём этого важного матча. Как футболисты мы всегда хотим играть в таких матчах и показывать красивый футбол. Несмотря на то что команда уже выиграла три матча, мы хотим продолжать в том же духе и добиться победы, хотя и знаем, что это будет сложно. Думаю, всё будет похоже на то, что мы видели на клубном чемпионате мира. Будет напряжённо, много выходов один на один, обе команды будут стремиться владеть мячом. Всё будет зависеть от мелочей. Это серьёзный вызов, который мы все готовы принять», — приводит слова Витиньи официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей «ПСЖ» и «Бавария» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Бавария»: коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android