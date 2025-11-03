Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — «Локомотив»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Артёма Чистякова на матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:0).

«Матч повышенной сложности, Чистяков его хорошо отработал. Но особых сложностей — в том числе благодаря арбитру — не было. Был только момент с VAR на 90+2-й минуте, когда засчитали второй гол в ворота «Локомотива». Показали линии — гол засчитали правильно. Некоторые пишут, что ошибся первый ассистент, но это не так. Эпизод сложный, поэтому об ошибке говорить нельзя. Если бы он засчитал гол, а VAR бы отменил, это тоже нельзя было бы назвать ошибкой. Ключевое — ассистент дождался взятия ворот в соответствии с рекомендациями», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским