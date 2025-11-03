Скидки
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — «Локомотив»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — «Локомотив»
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судьи Артёма Чистякова на матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

«Матч повышенной сложности, Чистяков его хорошо отработал. Но особых сложностей — в том числе благодаря арбитру — не было. Был только момент с VAR на 90+2-й минуте, когда засчитали второй гол в ворота «Локомотива». Показали линии — гол засчитали правильно. Некоторые пишут, что ошибся первый ассистент, но это не так. Эпизод сложный, поэтому об ошибке говорить нельзя. Если бы он засчитал гол, а VAR бы отменил, это тоже нельзя было бы назвать ошибкой. Ключевое — ассистент дождался взятия ворот в соответствии с рекомендациями», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским

