Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков высказался о перспективах «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ

Сергей Кирьяков высказался о перспективах «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги.

«Для «Локомотива» лакмусовой бумажкой являются игры с прямыми конкурентами. И встреча с «Зенитом» была важной для них проверкой на прочность. Тяжело сейчас оценивать возможности «Локомотива» — проигран лишь один матч. Вопрос в том, насколько их хватит на длинной дистанции. В прошлом сезоне что-то надломилось, и «Локо» пропал после зимней паузы. Сейчас только время может сказать, насколько «Локомотив» готов биться за тройку», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент красно-зелёные с 27 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
«Локомотив» ничем не убедил». Ловчев — о победе «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android