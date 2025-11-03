Сергей Кирьяков высказался о перспективах «Локомотива» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги.

«Для «Локомотива» лакмусовой бумажкой являются игры с прямыми конкурентами. И встреча с «Зенитом» была важной для них проверкой на прочность. Тяжело сейчас оценивать возможности «Локомотива» — проигран лишь один матч. Вопрос в том, насколько их хватит на длинной дистанции. В прошлом сезоне что-то надломилось, и «Локо» пропал после зимней паузы. Сейчас только время может сказать, насколько «Локомотив» готов биться за тройку», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент красно-зелёные с 27 очками находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.