Ташуев: «Спартак» выходит на матч с чемпионом РПЛ и может не настроиться? Это смешно

Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Не настроился» — так не бывает. Можно не настроиться, когда ты пришёл после работы и пошёл в выходной день играть в футбол с мужичками в парке. А у профессионального футболиста это слово надо вообще исключить. У тебя контракт с клубом, ты обязан выполнять все задания! Удивляюсь иногда, что тренеры благодарят футболистов за самоотдачу — это смешно. Как это можно благодарить самоотдачу?

У тебя шикарный контракт и большая зарплата, ещё надо за самоотдачу отблагодарить — это моветон. Об этом нельзя говорить вообще. Если мы будем говорить о том, чтобы футболисты настраивались на матч, значит, мы сами себя не уважаем или плохо работаем. Команда выходит на матч с чемпионом страны и может не настроиться? Это смешно», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

