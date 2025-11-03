Витинья — о Кейне: он один из лучших игроков в мире
Поделиться
25-летний португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о нападающем мюнхенской «Баварии» Гарри Кейне перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» 4 ноября.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Он один из лучших игроков в мире. Проводит невероятный сезон, в прошлом сезоне также был очень силён. Мы знаем, что «Бавария» — отличная команда в целом, хорошо обороняется и атакует. Они также сильны как единое целое, но, конечно, нам придётся присматривать за Гарри Кейном», — приводит слова Витиньи официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне Кейн провёл за свой клуб 15 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал три результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 ноября 2025
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:10
-
18:06
-
18:05
-
17:59
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:30
-
17:28
-
17:20
-
17:10
-
17:05
-
16:52
-
16:50
-
16:50
-
16:48
-
16:35
-
16:28
-
16:26
-
16:22
-
16:06
-
16:06
-
16:04
-
15:58
-
15:58
-
15:53
-
15:53
-
15:47