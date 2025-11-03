Витинья — о Кейне: он один из лучших игроков в мире

25-летний португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о нападающем мюнхенской «Баварии» Гарри Кейне перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» 4 ноября.

«Он один из лучших игроков в мире. Проводит невероятный сезон, в прошлом сезоне также был очень силён. Мы знаем, что «Бавария» — отличная команда в целом, хорошо обороняется и атакует. Они также сильны как единое целое, но, конечно, нам придётся присматривать за Гарри Кейном», — приводит слова Витиньи официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за свой клуб 15 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал три результативные передачи.