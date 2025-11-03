Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Рубин» — «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судей в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и московским «Динамо» (0:0).

«Сложный матч, поэтому базовая оценка была 8,5. Эпизод на 45+1-й минуте относится к первому ассистенту Гаврилину. Он занимал хорошую позицию и видел, пересёк мяч линию ворот «Рубина» или нет. В лучшем случае мяч был на линии.

На 58-й минуте Танашев показал вторую жёлтую карточку Нижегородову за срыв перспективной атаки. Несложный, открытый эпизод. То же относится к моменту на 77-й минуте. Многие посчитали, что надо было удалять игрока «Динамо» за лишение явной возможности забить гол. Но мяч не находился под контролем Даку, тот им не владел и не контролировал его. Плюс рядом был ещё один защитник. Это просто срыв перспективной атаки. Ничего сложного», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.