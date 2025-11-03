Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Рубин» — «Динамо»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Рубин» — «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судей в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и московским «Динамо» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Нижегородов – 58' / нет

«Сложный матч, поэтому базовая оценка была 8,5. Эпизод на 45+1-й минуте относится к первому ассистенту Гаврилину. Он занимал хорошую позицию и видел, пересёк мяч линию ворот «Рубина» или нет. В лучшем случае мяч был на линии.

На 58-й минуте Танашев показал вторую жёлтую карточку Нижегородову за срыв перспективной атаки. Несложный, открытый эпизод. То же относится к моменту на 77-й минуте. Многие посчитали, что надо было удалять игрока «Динамо» за лишение явной возможности забить гол. Но мяч не находился под контролем Даку, тот им не владел и не контролировал его. Плюс рядом был ещё один защитник. Это просто срыв перспективной атаки. Ничего сложного», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Психозы «Краснодара» уже не производят впечатления на арбитров». Судейство 14-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Психозы «Краснодара» уже не производят впечатления на арбитров». Судейство 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android