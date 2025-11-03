Защитник «Оренбурга» Муфи: Гаттузо нельзя ни с кем сравнить, он абсолютный уникум!

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи заявил, что считает главного тренера сборной Италии Дженнаро Гаттузо уникальным специалистом. Ранее они вместе работали в хорватском «Хайдуке».

«Это точно один из лучших тренеров, с которым мне доводилось работать. Дженнаро Гаттузо был топ‑футболистом, поэтому он всегда знает, что сказать игрокам в любой момент тренировки или матча. Он знает, на каком языке нужно общаться с футболистами. А в обычной жизни он такой же сумасшедший, как и на поле, ему нравилось шутить. Но при этом он всегда хотел побеждать. Гаттузо это делал, будучи игроком, делает то же самое уже как тренер. Когда у нас были важные игры, он всегда говорил, если мы победим, он заплатит за всех на ужине и вручит подарки. Не все так поступают, но Гаттузо делает подобное от чистого сердца. Сейчас он тренер сборной Италии, желаю ему удачи на новом месте.

На самом деле, было куда страшнее, если он не разговаривает с тобой. В этот момент ты начинаешь думать: «А что я сделал не так?» И почему Гаттузо не обращает никакого внимания? Но лично у меня было так: что бы я ни сделал, всегда получал от него по голове. Но это всё шутки, такой юмор и мотивация. Гаттузо нельзя ни с кем сравнить, он абсолютный уникум! На тренировках и в матчах он постоянно пытался нас завести, чтобы мы были злыми! Он хотел увидеть, что мы действительно нуждаемся в победе. Но футболистов это не бесило, он устраивал подобное не для того, чтобы кому‑то сделать плохо. Так Дженнаро Гаттузо показывал, что мы ему нравимся. Это его стиль работы», — сказал Муфи в эфире «Матч ТВ».