Главная Футбол Новости

Саутгейт — о возвращении в АПЛ: сейчас это не является для меня приоритетом

Саутгейт — о возвращении в АПЛ: сейчас это не является для меня приоритетом
Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о перспективах своего возвращения к тренерской работе.

«Никогда нельзя говорить никогда, потому что мы только что видели, как Мартин О'Нил в его возрасте возглавил «Селтик». Но сейчас это не является для меня приоритетом. Мне нравится работа на руководящих должностях, работа с молодежью, я полон решимости попытаться что-то изменить в этом направлении. А так, нет, я сейчас очень спокойно отношусь к тому, что не занимаюсь футболом», — приводит слова Саутгейта The Sun.

Ранее появилась информация, что совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф включил Саутгейта в список тренеров на замену Рубену Амориму в случае увольнения португальца с поста главного тренера клуба.

Специалист занимал должность главного тренера сборной Англии с 2016 по 2024 год. Под его руководством «три льва» два раза доходили до финала чемпионата Европы.

