Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Оренбурга» Муфи назвал самую сильную команду, против которой играл

Защитник «Оренбурга» Муфи назвал самую сильную команду, против которой играл
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи ответил, какой клуб из тех, против которых он играл на протяжении карьеры, является, по его мнению, самым сильным. Ранее футболист выступал за марокканский «Видад», в составе которого он принял участие в клубном чемпионате мира.

«Манчестер Сити» — точно самая сильная команда, против которой я когда‑либо играл. Но нет, шока не было, для меня все игроки одинаковые. Поэтому для себя специально никого не отмечал. Но по качеству игры у «Сити», конечно, многие выделяются, особенно Родри. А так, мне, честно говоря, совершенно всё равно с кем выходить на поле. А уже после игры пообщался с Райном Шерки. Мы познакомились ещё в «Лионе», но он немного моложе меня. Разговаривали на разные темы, ведь мы давно друг друга знаем, поэтому нам было что обсудить. Конечно, все кто начинают играть в футбол, хотят стать профессионалами и оказаться в такой команде как «Манчестер Сити». Это нормально, и я не исключение. Поэтому тоже однажды хочу играть за такой великий клуб.

Да, после клубного ЧМ мне пришло два—три предложения, ещё до перехода в «Оренбург». Но я много общался со своим агентом, а он очень хорошо знает чемпионат России, поэтому мы выбрали именно эту команду. Он сказал, что из всех вариантов это лучший, чтобы показать себя. Во время игры в России обо мне узнает как можно больше команд, в том числе в Европе. Именно поэтому я сейчас здесь и выступаю за «Оренбург», — сказал Муфи в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Защитник «Оренбурга» Муфи: Гаттузо нельзя ни с кем сравнить, он абсолютный уникум!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android