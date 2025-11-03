Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков: можно лишь надеяться, что Карпин исправит ситуацию «Динамо»

Сергей Кирьяков: можно лишь надеяться, что Карпин исправит ситуацию «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший советский и российский футболист Сергей Кирьяков высказался о дальнейших перспективах работы главного тренера «Динамо» Валерия Карпина в московском клубе.

«У Карпина есть кредит доверия. Насколько мне известно, ему сказали, что он может спокойно работать дальше. Если «Динамо», будет находиться на грани вылета, возможны какие-то решения. Но сейчас всё не так страшно, Карпин может работать. Это из той информации, которая доходит до меня. Этот сезон нужен Карпину, чтобы посмотреть на команду, выявить проблемные моменты и позиции, усиливаться на будущий сезон. И вот там уже будет стоять конкретная задача.

Но всё это не так важно. Конечно, недовольство у болельщиков «Динамо» есть — это понятно. До начала сезона все в один голос говорили: «Однозначно будем бороться за первое место!» Но, к сожалению, эти надежды пока не оправдываются. Не берусь судить главного тренера и штаб Карпина, говорить, что они сделали не так. Нужно знать, насколько команда сплочена, мотивирована, есть ли у них желание. Но на поле есть проблемы: схема поменялась, пока она не доведена до автоматизма. Не знаю, сколько ещё времени потребуется на это, но каких-то кадровых изменений ждать не приходится. Стоит только надеяться, что Валера постарается переломить ситуацию, изменить положение «Динамо» в таблице и улучшит игру. Но сейчас ситуация не удовлетворяет никого», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» заявил, что у Карпина большой кредит доверия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android