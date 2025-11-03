Сергей Кирьяков: можно лишь надеяться, что Карпин исправит ситуацию «Динамо»

Бывший советский и российский футболист Сергей Кирьяков высказался о дальнейших перспективах работы главного тренера «Динамо» Валерия Карпина в московском клубе.

«У Карпина есть кредит доверия. Насколько мне известно, ему сказали, что он может спокойно работать дальше. Если «Динамо», будет находиться на грани вылета, возможны какие-то решения. Но сейчас всё не так страшно, Карпин может работать. Это из той информации, которая доходит до меня. Этот сезон нужен Карпину, чтобы посмотреть на команду, выявить проблемные моменты и позиции, усиливаться на будущий сезон. И вот там уже будет стоять конкретная задача.

Но всё это не так важно. Конечно, недовольство у болельщиков «Динамо» есть — это понятно. До начала сезона все в один голос говорили: «Однозначно будем бороться за первое место!» Но, к сожалению, эти надежды пока не оправдываются. Не берусь судить главного тренера и штаб Карпина, говорить, что они сделали не так. Нужно знать, насколько команда сплочена, мотивирована, есть ли у них желание. Но на поле есть проблемы: схема поменялась, пока она не доведена до автоматизма. Не знаю, сколько ещё времени потребуется на это, но каких-то кадровых изменений ждать не приходится. Стоит только надеяться, что Валера постарается переломить ситуацию, изменить положение «Динамо» в таблице и улучшит игру. Но сейчас ситуация не удовлетворяет никого», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.