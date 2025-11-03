В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных Алеррандро и Мойзеса

Футбольный клуб ЦСКА в своём официальном телеграм-канале опубликовал информацию о нынешнем состоянии нападающего Алеррандро и защитника Мойзеса.

«По результатам углубленного обследования, у Мойзеса диагностировано повреждение одной из мышц голени. Лечение и восстановление займёт около двух недель.

У Алеррандро выявлено небольшое повреждение, но оно не должно помешать ему принять участие в игре чемпионата России против махачкалинского «Динамо». Футболист отправится вместе с командой на ближайший матч в Махачкалу.

Желаем нашим бразильцам скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении армейцев.

На данный момент красно-синие с 30 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ.