Энрике — перед матчем с «Баварией» в ЛЧ: нам важно победить завтра

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией». Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» 4 ноября.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На «Парк де Пренс», благодаря атмосфере и нашим болельщикам, мы уверены, что сможем преодолеть их давление, и я думаю, что этот матч будет похож на тот, который мы сыграли с ними летом на клубном чемпионате мира. Наверняка будет такой же напряжённый матч. В этом смысле будет очень интересно для обеих команд. Сейчас очевидно, что «Бавария» очень сильна. Они одержали 15 побед подряд, что просто невероятно. Нам важно победить завтра не только ради трёх очков, но и потому, что у нас был самый сложный жребий в Лиге чемпионов. Поэтому, когда мы играем дома, важно использовать атмосферу, созданную нашими болельщиками, чтобы попытаться выиграть матч», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей «ПСЖ» и «Бавария» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу.

