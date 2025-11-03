Тульский «Арсенал» переиграл «Ротор» в матче Первой лиги

Завершён матч 17-го тура Pari Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Ротор». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала тульская команда. Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград). В качестве главного арбитра матча выступил Станислав Матвеев из Троицка.

Даниил Пенчиков вывел гостей вперёд на 13-й минуте, Артём Симонян на 17-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 39-й минуте забил Милош Брнович.

После этой игры «Ротор» с 26 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, «Арсенал» с 20 очками находится на 10-й строчке.

В следующем туре «Ротор» 9 ноября примет на своём поле «Шинник», «Арсенал» 8 ноября дома встретится с «Чайкой».