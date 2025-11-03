Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ротор — Арсенал Т, результат матча 3 ноября 2025, счёт 1:2, 17-й тур Первой лиги — 2025/2026

Тульский «Арсенал» переиграл «Ротор» в матче Первой лиги
Комментарии

Завершён матч 17-го тура Pari Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Ротор». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала тульская команда. Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград). В качестве главного арбитра матча выступил Станислав Матвеев из Троицка.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 16:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Пенчиков – 13'     1:1 Симонян – 17'     1:2 Брнович – 39'    

Даниил Пенчиков вывел гостей вперёд на 13-й минуте, Артём Симонян на 17-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 39-й минуте забил Милош Брнович.

После этой игры «Ротор» с 26 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, «Арсенал» с 20 очками находится на 10-й строчке.

В следующем туре «Ротор» 9 ноября примет на своём поле «Шинник», «Арсенал» 8 ноября дома встретится с «Чайкой».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Уфа» разгромила «Енисей» и обошла его в таблице Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android