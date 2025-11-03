Тульский «Арсенал» переиграл «Ротор» в матче Первой лиги
Завершён матч 17-го тура Pari Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Ротор». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала тульская команда. Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград). В качестве главного арбитра матча выступил Станислав Матвеев из Троицка.
Россия — Лига PARI . 17-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 16:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Пенчиков – 13' 1:1 Симонян – 17' 1:2 Брнович – 39'
Даниил Пенчиков вывел гостей вперёд на 13-й минуте, Артём Симонян на 17-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 39-й минуте забил Милош Брнович.
После этой игры «Ротор» с 26 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, «Арсенал» с 20 очками находится на 10-й строчке.
В следующем туре «Ротор» 9 ноября примет на своём поле «Шинник», «Арсенал» 8 ноября дома встретится с «Чайкой».
