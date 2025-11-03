Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: при слабой игре «Спартак» мог увезти ничью в матче с «Краснодаром»

Мостовой: при слабой игре «Спартак» мог увезти ничью в матче с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре красно-белых в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«При слабой игре в конце матча красно-белые могли увезти ничью, о которой я говорил. Было такое предчувствие, что «Спартак» может не проиграть «Краснодару». У «Краснодара» есть Кордоба, который в прошлом сезоне стал лучшим футболистом и в этом является одним из лучших нападающих.

Он, кстати, в матче и решил. Правда, в конечном итоге ему дали красную, многие до сих пор не понимают — за что. «Спартак» потерял очки, жалко. Значит, в других играх надо набирать, потому что отставание от лидеров РПЛ начинает увеличиваться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов разобрал судейство Левникова в матче «Краснодар» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android