Мостовой: при слабой игре «Спартак» мог увезти ничью в матче с «Краснодаром»
Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре красно-белых в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«При слабой игре в конце матча красно-белые могли увезти ничью, о которой я говорил. Было такое предчувствие, что «Спартак» может не проиграть «Краснодару». У «Краснодара» есть Кордоба, который в прошлом сезоне стал лучшим футболистом и в этом является одним из лучших нападающих.
Он, кстати, в матче и решил. Правда, в конечном итоге ему дали красную, многие до сих пор не понимают — за что. «Спартак» потерял очки, жалко. Значит, в других играх надо набирать, потому что отставание от лидеров РПЛ начинает увеличиваться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
