«Надо было бы 20 минут — смотрели бы 20». Арбитр Федотов — об отменённых голах «Ростова»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об отменённых голах в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Акрон» одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0.

«Про отменённые голы в ворота «Акрона». Первый — на 82-й минуте. Сложный момент для VAR. Думаю, они просто долго искали нужный ракурс и не уходили на второй эпизод, потому что нужно было бы звать Бобровского, чтобы тот определил, влиял ли игрок в офсайде на вратаря. В итоге начертили линии и гол отменили. Это случилось бы в любом случае, и нагнетать относительно того, что всё было долго, не имеет смысла. Надо запомнить: время проверки VAR не имеет значения — это прописано в протоколе. Да, 10 минут. Надо было бы 20 — смотрели бы 20. И протокол никто бы не нарушил.

Что касается отменённого гола на 90+12-й минуте, там был очевиднейший офсайд. Здесь говорить об ошибке не стоит. Гол отменён верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.