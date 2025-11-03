Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надо было бы 20 минут — смотрели бы 20». Арбитр Федотов — об отменённых голах «Ростова»

«Надо было бы 20 минут — смотрели бы 20». Арбитр Федотов — об отменённых голах «Ростова»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об отменённых голах в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Акрон» одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Беншимол – 79'    
Удаления: Роналдо – 77' / нет

«Про отменённые голы в ворота «Акрона». Первый — на 82-й минуте. Сложный момент для VAR. Думаю, они просто долго искали нужный ракурс и не уходили на второй эпизод, потому что нужно было бы звать Бобровского, чтобы тот определил, влиял ли игрок в офсайде на вратаря. В итоге начертили линии и гол отменили. Это случилось бы в любом случае, и нагнетать относительно того, что всё было долго, не имеет смысла. Надо запомнить: время проверки VAR не имеет значения — это прописано в протоколе. Да, 10 минут. Надо было бы 20 — смотрели бы 20. И протокол никто бы не нарушил.

Что касается отменённого гола на 90+12-й минуте, там был очевиднейший офсайд. Здесь говорить об ошибке не стоит. Гол отменён верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Психозы «Краснодара» уже не производят впечатления на арбитров». Судейство 14-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Психозы «Краснодара» уже не производят впечатления на арбитров». Судейство 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android