Энрике ответил, сыграет ли Дембеле в грядущем матче с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о физическом состоянии нападающего своей команды Усмана Дембеле перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» 4 ноября.

«Мы не будем рисковать ни одним игроком. Усман сыграл в последних двух матчах, конечно, он сыграет завтра, хотя я пока не знаю, сколько минут. Мы решим это позже, но он улучшает свою физическую форму», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Дембеле провёл за свой клуб восемь матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

После трёх сыгранных матчей «ПСЖ» и «Бавария» набрали по девять очков и возглавляют турнирную таблицу.