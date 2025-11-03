«КАМАЗ» благодаря дублю Караева победил «Чайку» в матче 17-го тура Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра проходила на стадионе «Центральный им. И. П. Чайки». В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 28-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Давид Караев. На 64-й минуте футболист забил свой второй мяч в игре и тем самым установил окончательный счёт встречи.

После 17 матчей Первой лиги команда из Набережных Челнов набрала 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Чайка» заработала 11 очков и располагается на 18-й строчке.