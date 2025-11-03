Скидки
Главная Футбол Новости

Чайка — КАМАЗ, результат матча 3 ноября 2025, счет 0:2, 17-й тур Первой лиги 2025/2026

«КАМАЗ» благодаря дублю Караева победил «Чайку» в матче 17-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра проходила на стадионе «Центральный им. И. П. Чайки». В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 2
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Караев – 28'     0:2 Караев – 64'    

На 28-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Давид Караев. На 64-й минуте футболист забил свой второй мяч в игре и тем самым установил окончательный счёт встречи.

После 17 матчей Первой лиги команда из Набережных Челнов набрала 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Чайка» заработала 11 очков и располагается на 18-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
