«Не хочу скромничать». Роналду высказался о сравнении с Месси

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду в разговоре с журналистом Пирсом Морганом отреагировал на сравнение с футболистом «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионелем Месси.

— Есть мнение, что Месси лучше тебя. А ты что думашь?
— Я не согласен с мнением, что Месси лучше меня. Не хочу скромничать, — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Наиболее яркий период соперничества Роналду и Месси пришёлся на времена выступления футболистов в Ла Лиге. Португалец тогда играл за мадридский «Реал», а аргентинец выступал за «Барселону». Месси восемь раз брал «Золотой мяч», становился чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Роналду становился чемпионом Европы, победителем Лиги наций, а также выиграл пять «Золотых мячей». У обоих нападающих в послужном списке есть и множество других трофеев.

